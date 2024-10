VI. Pál pápa is részvétét nyilvánította

„Az érsek és kísérete zavart lelkiállapotban indult tovább Kalocsára. A tragédiáról értesülve VI. Pál pápa is részvétét nyilvánította 1964. november 5-én. A tragikus baleset rányomta bélyegét az október 29-i és november 1-jei érseki beiktatásra és székfoglalásra is. A kinevező bullát – melyet eredetileg Kujáni nagyprépost hozott volna előző nap Kalocsára – október 29-én mutatta be az érsek a káptalannak. Mivel a nagyprépostnak a bulla bemutatásában, a beiktatáson és a székfoglaláson fontos szerepe lett volna, elhunyta miatt feladatait rangidősként Horváth Alajos olvasókanonok, érseki helynök vette át.” – eddig a levélből való idézet.

Az elhunytakról szentmisén is megemlékeznek

Mint megtudtuk, Kalocsán a négy elhunytról a tragédia évfordulóján szentmise keretében is megemlékeznek. Dr. Mészáros István prépost-kanonok, a kalocsai Szent István király templom igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: „Magam is nagy kegyelettel őrzöm Mihályfi István, Sztrilich Károly, dr. Kujáni Ferenc és Kovács Vince emlékét, különösen is Kujáni Ferencét, akinek szinte minden beosztásban hivatali utóda voltam. Nemcsak mint kanonok, hanem mint magánember sírjához, Géderlakra is kilátogatok, sőt, íróasztalom mellett őrzöm az ő hagyatékából származó, Rökk Károly által készített kisméretű olajfestményt is, melynek címe „Géderi búcsú” – így is ápolva Kujáni nagyprépost úr szellemiségét. Ami engem illet, mindenképpen megemlékezem a 60. évfordulóról, szentmisét is mondok az elhunytak lelke üdvéért és Bergmann János nagyprépost urat is értesítem, hiszen az idősebbek közül még sokan emlékeznek a főegyházmegye egyik legtragikusabb eseményére”.