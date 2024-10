Az Esze Tamás lakótelepen szovjet laktanya működött a rendszerváltozás előtti időszakban évtizedekig, a nemesnyár fákat még akkor ültették az akkori legénységi és parancsnoki épületek elé álcázás céljával, eltakarva a külső szemek elől. Gyorsan és magasra nőttek, a célnak tökéletesen megfelelt.

Greguss Viktor, Kiskunhalas főkertésze mutatja a belülről elkorhadt kivágott fákat

Fotó: Pozsgai Ákos

Évtizedekig üres volt a szovjet örökség

A rendszerváltás előtt néhány hónappal, 1989 áprilisában Kiskunhalasról is kivonult a helyben állomásozó szovjet alakulat, azután évtizedekig üresen álltak elhagyottan a volt katonai épületek. Később az egykori kaszárnya viszonylag épen maradt épületeit hasznosították. Az 53-as főút felöli részén pszichiátriai otthont alakították ki több épületszárnnyal, néhány évvel később a volt legénységi épületeket is fokozatosan felújították és lakótömböket alakítottak ki belőlük.

Vágáséretté váltak a fák

– A magas nemesnyárfák városi környezetben azonban hátrányosak – mondja Greguss Viktor városi főkertész, amelyek elmondása szerint 15-30 éves korukra vágáséretté válnak, ugyanis a nemesnyarak ipari célra, cellulózgyártásra nemesített fajták.

Ezt a kort bőven kihordták ezek a fák, amelyek többsége a szakember szerint mostanra 50-60 éves lehet. – Törékeny, puhafa, mely miatt könnyen törnek. Ezt mutatja az Esze lakótelepen bekövetkezett évenkénti 3-5 káreset, amikor nagyobb ágak, fatörzsek zuhantak az épületek előtt, a fák alatt parkoló autókra.

Bosszúság a „tavaszi havazás” miatt

Bosszúságot okozott az itt élőknek a „tavaszi havazás” is, amikor a nyárfa termése is hullani kezdett és hófehér lepel borította be a fél lakótelepet. A köznyelvben nyárfaszösznek nevezett termés a tévhitekkel ellentétben ugyan nem okozott pollenallergiás tüneteket, jó lehet, nincs jó hatással az allergiásokra. Azonban ebben az időszakban sokan panaszkodtak arra az itt élők közül, hogy nem tudták rendesen szellőztetni a lakásukat, mert rövid idő alatt tele volt vele a ház. Több alkalommal előfordult az is, hogy meggyulladt a nyárfaszösz, ilyenkor a tűzoltókat kellett hívni segítségül. A nemesnyár hátránya volt a kiterjedt, felszín közelében futó gyökérzetük is, melyek szintén rendszeres károkat okoztak a járda és útburkolatokban, valamint a közművekben.