Az eskütételek után minőségi többséggel megválasztották az állandó bizottságok elnökeit és tagjait. Mint eddig, most is három bizottság (humánpolitikai, jogi és ügyrendi, valamint a pénzügyi és fejlesztési) fog működni Bácsalmáson. Ezen szervezetek munkáját a megválasztott képviselők mellett nem képviselői tagok is segítik.

A polgármester javaslatára, a megtartott szavazás alapján a jövőben is kettő alpolgármester lesz Márai András és Tóth Árpád személyében.

A már esküt tett és a munkájukat megkezdő képviselők egyhangúlag elfogadták a polgármester és alpolgármesterek illetményéről és költségtérítéséről szóló előterjesztést. A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsába ezúttal is Németh Balázs polgármestert jelölték.