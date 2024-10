Oláh Anna, a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője elmondta, hogy ötödik osztályos korig fogadnak gyerekeket a gyerekházban, ahol nemcsak ők, de a nehéz helyzetben lévő családok is ingergazdag környezetre találnak, hiszen fejlesztő foglalkozás, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás és pályaorientációs beszélgetés is fogadja őket. A gyerekház a városi pályázatokban is aktívan részt vesz, ennek köszönhetően a nehéz helyzetben lévő szülők különböző képzéseken is részt vehettek. Ilyen volt például targoncavezetői képzés, melynek résztvevői mai napig állásban vannak. Oláh Anna hozzátette: nagyon sok, gyakran nehéz helyzetben lévő család keresi fel őket, akiknek sokoldalú támogatást nyújtanak.