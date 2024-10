Dr. Bella Zsolt egyetemi adjunktus, osztályvezető főorvos kifejtette, miként segíti az új eszköz a műtéti eljárásokat.

Fotó: Beküldött fotó

Az adomány több eszközt tartalmazott

Az idegmonitor mellett az eszközpark fejlesztéseként egy konzolt is beszereztek, amelyhez orron belüli koponyaalapi fúró, vagy akár fülmikrofúró is csatlakoztatható. Ezeket főként orrmelléküreg- és fülműtétekhez használják a szakemberek. Az adomány része volt még néhány, a beavatkozásokhoz használható kiegészítő, például hallásjavító fülműtéteknél alkalmazható speciális mikrofúró és egy shaver (forgókés), amelynek segítségével könnyebben eltávolíthatóak kényes helyekről is szabad szövetek, porcok vagy orrpolipok.