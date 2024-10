A családi nap minden évben sokakat megmozgat. Idén is nemcsak a diákok és szüleik látogattak el a vidám hangulatú eseményre, hanem már elballagott, régi diákok is családjaik kíséretében. Az öregdiákok ilyenkor örömmel beszámolnak középiskolás tanulmányaikról, életük fontosabb eseményeiről.

Kecskeméten, a Kertvárosi iskolában családi napot rendeztek az állatok világnapja jegyében

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Egészségformáló családi nap

A családi nap főszervezője Tóth Henriett pedagógus volt. Elmondta: 31 év óta hagyományosan megrendezi a Kertvárosi Általános Iskola a diákok és szüleik számára a közösségformáló, egészséges és biztonságos életmódra nevelő családi nap rendezvényt. Az iskolában sok a hátrányos helyzetű tanuló. Az őket körülvevő környezet miatt sokkal hangsúlyosabban kell kezelni a szabadidő hasznos eltöltését, pozitív mintát mutatva számukra.

Több mint iskolai rendezvény

A programokon szívesen részt vesznek a városrész lakói is. Néhány év óta a szervezők sikerrel kiterjesztették ezt a napot a Műkertváros óvodásai és szülei részére is. Nagy tetszés és részvétel fogadta a kezdeményezést. Így ma már a Műkertvárosban élőknek, városrészben működő óvodai és iskolai közösségeknek, városrészbe ellátogatóknak szól a családi nap rendezvény.

A környezettudatosság is fontos

A gyerekek számára egy környezetvédelmi program folyik az intézményben, mely Öko iskolaként működik. Ebbe bevonják a szülőket is, hogy a megszerzett ismeretek elmélyüljenek és megjelenjenek a családok mindennapi életében is. Szükség van a családok környezettudatos magatartásának formálására is. Így a családi napon az egészséges életmódot segítő programok mellett az állatvilág különlegességeire, fontosságára is felhívták a figyelmet. A rendezvény egyben hozzájárult a városrész lakosságának közösséggé formálásához is.