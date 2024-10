Mr. Fikrim Damka, Koszovó területfejlesztési minisztere magyarországi látogatását Kecskeméten kezdte, ahol szerdán először a felújított városházát tekintette meg, majd a mintaprojektnek számító Család- és Gyermekjóléti Központba ment, hogy a helyi családvédelmi hálózatról tájékozódjon.

A kecskeméti család- és gyermekvédelem Koszovóban is követendő példa

Fotó: Vizi Zalán

Az egész országot képviseli a kecskeméti Család- és Gyermekjóléti Központ

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy fogadhattuk a koszovói területfejlesztési minisztert, hiszen az egész országot képviselve mutathattuk meg a mintaként szolgáló, Európai Uniós és hazai finanszírozású Család- és Gyermekjóléti Központunkat – nyilatkozta Balogh Zoltán, a kecskeméti önkormányzat Fejlesztéspolitikai Irodájának vezetője. – Az intézmény a szolgáltatási körével egyedülállónak számít, illetve az is különleges, hogy az épületet örökségvédelmi területen valósítottuk meg. A projektet már korábban lezártuk, és úgy tűnik, hogy most ér körbe ennek az intézménynek a jó híre, nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi publikum előtt is – mondta Balogh Zoltán.

A kecskeméti Család-és Gyermekjóléti Központot 2022-ben adták át, a közel 1,3 millió forintos projekthez a kecskeméti önkormányzat mintegy 100 millió forinttal járult hozzá. Balogh Zoltán elárulta azt is, hogy az elmúlt időszakban több konferencián is példaként hivatkoztak a kecskeméti beruházásra, amely a Rudolf laktanyában valósult meg. Így keltették fel a koszovóiak figyelmét is. – Mr. Fikrim Damka és a koszovói delegáció két aspektusból vizsgálta meg a mintaprojektünket, az Európai Uniós beruházási projekt végrehajtását figyelték meg, valamint azt az egyedülálló intézményi működést, amely a helyi családokat és a gyermekeket segíti – fűzte hozzá Balogh Zoltán.