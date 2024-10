A Battery zenekar minden szombaton tart közös próbát, de a srácok otthon nap mint nap játszanak. A zene, a zenélés öröme élteti őket, minden fellépésnek örülnek. Ugyanakkora flow-ban játszanak néhány száz, és néhány ezer ember előtt is.

Kecskeméti Battery zenekar: (balról jobbra) Ács Máté, Turupuli Bálint és Gáspár Sándor. A próbáról hiányzott Vízi Zsombor

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Ketten indultak, ma már négyen játszanak

Kecskeméten Ács Máté és Gáspár Sanyi barátokként, korábbi zenekari tapasztalatukat kamatoztatva alapították meg a Battery zenekart 2020-ban, majd 2022-ben csatlakozott hozzájuk a helvéciai Turupuli Bálint. Mindhárman maguktól tanultak meg zenélni, Máté és Sanyi gitározik, Bálint dobol. Az ének vonalát is Sanyi viszi, saját bevallása szerint nincs egy komolyan képzett hangja, de az ő thrashmetál stílusukhoz tökéletesen képzi a hangokat. A banda fél éve egészült ki a Pest vármegyéből származó Vízi Zsomborral, aki szólógitáros. A húszas éveik elején járó srácok nagyon jól kijönnek egymással, a fellépéseik és próbáik is mindig jó hangulatúak.

A Battery zenekar névadója

Világszerte számos olyan banda van, melynek nevét egy híres együttes ismert számának címe ihlette. Így született meg a kecskeméti zenekar neve is. A Metallica Master of Puppets album Battery dala után nevezték el az együttesüket. Battery mint elem, akkumulátor is utal a hitvallásukra, állandó töltöttséggel játszanak, bennük van az energia, mindig a maximumra törekednek.

Nem tribute zenekar

Bár a Metallica zeneszáma ihlette a nevüket, hangsúlyozták a srácok, nem Metallica tribute zenekar a Battery. Stílusuk thrashmetál, és szinte csak saját számokat játszanak, alig néhány feldolgozásuk van. A dalokat közösen írják, mindenki hozzáteszi azt, amiben jó. Úgy áll össze minden szám, mint egy torta szeletei. Hazai példaképüknek tartják a Moby Dick és az Akela együttest, jóban is vannak. Örömmel játszanának előzenekarként is előttük.

Egy álom megvalósulása

A srácok már az ország több koncerthelyszínén felléptek, többek között Sopronban, Budapesten, Szegeden. Most végre egy nagy álmuk is teljesül. A kecskeméti Ápoló Klubban október 5-én lépnek színpadra. Korábban Kecskeméten a Kilelében is játszottak már, de az Ápoló volt a nagy cél, mely már egy komoly színpad, nagy közönséggel. Ráadásul a mostani fellépési lehetőséget ajánlás útján nyerték el, de tavasszal egy tehetségkutató verseny díjaként is nyertek fellépést az Ápolóba, 2025-re. Így a most szombati nem az egyetlen ápoló klubos koncertjük lesz, hanem reményeik szerint az első.