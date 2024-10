Bán János elmondta, hogy meglepetésként érte a felkérés, és soha nem volt olyan terve, hogy alpolgármesteri székbe üljön. Korábban a média világában dolgozott, illetve a könyvkiadás területén próbálta ki magát, illetve íróként is jegyzett. Emlékeztetett, hogy nyáron vette át a Kecskeméti Rajzfilmstúdó vezetését Mikulás Ferenctől, és emiatt is nagy meglepetés volt számára a felkérés, ezért gondolkodási időt is kért, mielőtt választ adott. Azonban Kecskemét kultúrája és városmarketingje terén nagyon sok időszerű feladat merült fel, és lehetőség nyílt rá, hogy konkrét lépéseket tegyen alpolgármesterként ezek megoldására, szolgálva a város kultúráját.

Bán János, Kecskemét új alpolgármestere

Fotó: Rádió 1 Gong

Első lépésként immár polgármesteri szemszögből kívánja megismerni Kecskemét kulturális intézményeit, betekinteni a napi működésbe, a felmerülő problémákba. Sok olyan feladat van, amit az intézmények külön-külön próbáltak megoldani, azonban most közösen oldhatnak meg – mondta terveiről az új alpolgármester.

Hangsúlyozta: fontos lépéseket tenni azért, hogy a fiatalokat a városban tartsák, azért, hogy valódi élettel teljen meg a város. Bán János elmondta, hogy szeretne formai kapcsolatot a város értelmiségével, hiszen minden jövőbeli tervet a helyi alkotók és értelmiségiek véleményének meghallgatásával szeretne kialakítani a városvezetéssel közösen.

A tisztség kedvéért szinte minden más tevékenységét fel kellett adnia: a rajzfilmstúdió vezetését, és a Hitel Könyvkiadó főszerkesztői posztját, illetve az M5 tévécsatornán futó műsorát is. Egy tevékenységgel nem hagy fel, és az az írás. Mint Bán János fogalmazott, az a személyisége része és élete fontos területe.