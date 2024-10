Az egyéves születésnap sokszorosan okot adott az ünneplésre. A ballószögi fiatalok büszkék és elégedettek lehetnek, a 12 hónap alatt zenés és sportos programokkal megmozgatták saját korosztályukat és aktívan tudtak kapcsolódni a helyi rendezvényekhez.

A Ballószögi Ifjúsági Csoport egy évvel ezelőtt alakult meg

Elegáns környezetben ünnepeltek

Szombat este megadták a módját az ünneplésnek, a Faluházban elegáns környezetet teremtettek, és ők maguk is kiöltöztek az évforduló tiszteletére. A hangulatos és díszes lufis fotófalnál sokan kértek saját fotót. Somogyi Lajos polgármester és Farkas Amália mentor köszöntő szavai mellett a BIFI elnöke, Steiner Ádám összegezte az elmúlt egy év eredményeit.

A ballószögi fiatalok álma vált valóra

Steiner Ádám beszédében felidézte a kezdeteket. – A Ballószögi Ifjúsági Csoport, azaz a BIFI első születésnapját ünnepeljük. Egy évvel ezelőtt, 2023 októberében, egy álom indult útjára – egy fiataloknak szóló bulival, DJ-kkel és előadókkal, melynek célja nem csupán a szórakozás volt, hanem egy közösség építése is. Azóta sok minden történt. A BIFI legfőbb küldetése mindig is az volt, hogy a fiatalok számára egy olyan közösséget teremtsünk, ahol otthon és fontosnak érezhetik magukat. Egy hely, ahol a tehetségek kibontakozhatnak legyen az zenei, kulturális, vagy sport területén. Az elmúlt évben már több fiatal is bemutatkozhatott rendezvényeinken énekesként vagy DJ-ként, de szeretnénk, ha mindenki megtalálná a maga helyét és a lehetőségét a fejlődésre, kibontakozásra – összegezte Ádám, aki maga is számos alkalommal fellépett már mint DJ Revx, és barátja DJ Bazsi is.

Barátokká is váltak

Ádám a már megvalósult programokkal folytatta. – Rendkívül büszke vagyok a csapatunkra. Minden egyes program és rendezvény gördülékenyen, talpraesetten valósult meg, köszönhetően annak az összhangnak és együttműködésnek, ami köztünk van. Nagyon hálás vagyok, mert nemcsak nagyszerű csapattagokra, de igaz barátokra is leltem itt, a BIFI-ben. Ez az erős közösség számomra az egyik legnagyobb ajándék az elmúlt évből – hangsúlyozta Ádám.