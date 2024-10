A Rádió 1 Balázsék reggeli adása minden hétköznap 6 és 10 óra között hallható, Kecskeméten is a Rádió 1 Gong frekvenciáján. A kecskeméti közönség most ennek személyesen is részese lehetett.

Kitelepültek Balázsék a kecskeméti főtérre

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Balázsék és az Univer

A kecskeméti közönség tavaly decemberben találkozhatott élőben Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri rádiósokkal, akik akkor még Vadon Janival érkeztek a hírös városba. Most azonban új társuk, Ráskó Eszter tette teljessé a triót. A kecskeméti kitelepülés az Univer jóvoltából jött létre, a nagy múltú kecskeméti vállalat az Erős Pista Feszt keretében hívta le a népszerű rádiósokat.

Kecskeméti élmények

A reggel negyed hetes induláskor Balázsék felelevenítették a szerda esti kecskeméti élményeiket, melyben a gasztronómia, finom ételek és italok kaptak főszerepet. Azt azonban megjegyezték, elég csendes a város éjszaka, nekik azonban sikerült együtt bulizniuk. Így mindössze néhány óra alvás után érkeztek meg a Főtéren felállított üvegstúdióba csütörtök kora reggel.

Ninja akadálypálya

A reggel folyamán zajlott a Ninja akadálypálya játék is, melynek az Univer felajánlásaként a fődíja 1 millió forint volt. További három helyezett pedig 100-100 ezer forintot nyert. Balázsék úgy döntöttek, hogy 500-500 ezer felé oszlik az 1 millió forint, amennyiben nemcsak pasik, hanem csajok is végig mennek rajta. A kecskeméti srácok jeleskedtek inkább. Kiemelkedett a versenyzők közül Sanyi, aki 50+-san kezdett el sportolni. Bár korábban roncsderbis versenyző volt, de a futással, akadálypályákkal csak 50 felett kezdett el foglalkozni. Eredményei kimagaslóak. Néhány lány próbálkozott, de leestek hamar a Ninja pályájáról. Sanyi lánya, Timi azonban az akadálypálya 90 százalékát teljesítette.

Végül az Univer és a Balázsék úgy döntöttek az egymillió forintot egy összegben kapja meg az, aki leggyorsabban teljesíti. Így 29 perc 58 másodperccel Szörényi Zoltán nyerte, aki Ninja Warrior játékos volt korábban. Mint kiderült a további három helyezett is Ninja Warrior játékos volt.

A hallgatók is megszólaltak

A kecskeméti közönségből is többen megszólaltak egy-egy témában, Rákóczi Feri ment ki ezúttal is a tömegbe. Ráadásul Balázsék kecskeméti kitelepülésére ellátogatott Gábor is, aki hosszú évek óta minden külső adásra elmegy, ráadásul vonattal. A miskolci srácot jól ismerik a törzshallgatók, mivel szomorú élettörténetét végig követték. Az évek alatt elvesztette mindkét szeme világát, mely tragédiának szerencsére ő a vicces oldalát is éli. Tavaly Vadon Jani emlékbe meg is kapta az egyik műszemét. A szünetben iskolások is kilátogattak a kitelepülésre, mely mindenkinek nagy élmény volt.

Képek hamarosan!