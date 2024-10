A bajaszentistváni megemlékezés szentmisével kezdődött délelőtt, ezt követően a templom melletti emlékparkban a Bajai Szentistváni Általános Iskola diákjai ünnepi műsort mutattak be. Polyák Judit, a körzet önkormányzati képviselője ünnepi emlékbeszédében kiemelte: „A forradalmat bár vérbe fojtották, nem tűnt el a történelem süllyesztőjében. Visszhangja megrengette a zsarnokok hatalmát, az egész világ szívébe zárta a magyar történelem fényes, tiszta, dicső szabadságharcát” – fogalmazott.

A bajai megemlékezés zárásaként az 1956-os emlékműnél koszorút helyeztek el

Fotó: Márton Anna

A városi megemlékezés délután 15 órakor a városháza aulájában folytatódott, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, a forradalom helyi vezetői emlékére állított emléktáblánál koszorúzási ünnepséget tartottak a város vezetői, ahol részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is.

Délután a Déri-kertben a történelmi visszatekintés során a Duna Népzene-Néptánc Tanoda műsorát nézhették meg az ünneplők, majd Baja polgármestere mondott ünnepi beszédet.

A bajai megemlékezésen a helyiek hősiességét is éltették

Dr. Bari Bernadett az ünnepi beszéd során kiemelte: október 23-án a fővárosi tüntetésen több bajai is részt vett, az itthon lévők pedig a rádió híreiből értesültek. – A műegyetem diákjai által jegyzett 16 pontot hazahozták, a Bács-Kiskun Megyei Nyomda Bajai Telepe kinyomtatta, ezzel is segítve a fővárosi követelések megismerését, megértését. Október 27-én a Béke téren gyülekeztek mindazok, akik az érkező hírek hallatán Budapestre szerettek volna menni, és elkezdték városunkban a Nemzetőrség szervezését is. Október 30-án három-négyezer fő jelenlétében megalakult a Bajai Nemzeti Bizottság. Elnöke dr. Antóny János lett. Ő és dr. Vágvölgyi Ferenc voltak a forradalom helyi vezetői. Büszkén mondhatjuk tehát, hogy a forradalom lángja városunkban is fellobbant, azonban azt is tudjuk, hogy pár nap elteltével tragikus fordulatot vett a magyarok elszánt küzdelme – mondta a polgármester.