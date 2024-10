Neves fellépőkből nem volt hiány

A sikerre garancia volt a fellépők névsora is. Nagy Emma Quintet és Fekete-Kovács Kornél hangulatos koncertjével indult a fesztivál péntek délután, majd Szabó Dávid is szórakoztatta a jazz rajongóit. Fellépett Szebényi Dániel zenekara, Sárik Péter Trió akik a bajai fesztiválon két elismert énekessel Szőke Nikolettával, valamint Berki Tamással zenéltek. Sunday Seven Blues együttes elsősorban a blues zene neves előadóinak népszerű dalait játszotta, de szemezgettek a rock and roll klasszikusaiból is. A hazai zenei élet meghatározó alakjai Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám vasárnap délután szórakoztatták a zene rajongóit. Este pedig fergeteges sikert aratott a Swing a la Djangó együttes. A zenekar Magyarország legismertebb és leginnovatívabb pop-swing zenekara.

A fesztivál zárásaként a Révész Richárd Latin Quartet & Yulaysi Miranda Ferrer a dallamos latin jazz zenét játszott, repertoárjukon az afro-cuban zene gyökereiből is merítettek, ugyanakkor saját kompozíciókat is bemutattak.