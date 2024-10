A Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ, mint vezető partner, a Szabadkai Városi Múzeum, a Bajai Turisztikai Nkft. és Temerin Város Önkormányzata partnereivel közös együttműködésben valósítja meg a projektet, melynek költségvetése összesen közel 790 ezer euró. A projekt az Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program keretében valósul meg, az Európai Unió társfinanszírozásával. A Modernizmus a 20. században című projektben az Eötvös József Főiskola kiállítási helyszínként csatlakozik.

Csubákné Besesek Andrea képviselő a közös bácskai értékek ápolásáról ejtett szót köszöntőjében

Fotó: Márton Anna

A bácskai értékek ápolása évtizedes kapcsolatra nyúlik vissza

A projektnyitó eseményen Csubákné Besesek Andrea képviselő, Baja megyei jogú város képviselő-testületének nevében köszöntötte a vendégeket, kiemelte a művészetek közösség- és értékteremtő funkcióját.

– A mai modern világunkban különösen fontos és meghatározó szerepe van a művészeteknek. Szemünk és lelkünk gyönyörködtetése mellett fontos megjegyeznem közösség- és értékteremtő funkcióját is. Akik vászonra viszik érzéseiket, gondolataikat, maradandó értéket teremtenek, teremthetnek számunkra – fogalmazott a képviselő. Hozzátette: a kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy melyek a fontos értékek és normák az életben. – Kultúránk és szellemi örökségünk olyannyira gazdag és sokrétű, hogy határokat átívelő ereje az idő múlásával egyre erősödik, növekszik. Szerb-magyar együttműködésünk is bizonyítja ennek a köteléknek az erősségét – mondta Csubákné Besesek Andrea.

A Szabadkai Városi Múzeummal hosszú évtizedek óta szoros szakmai kapcsolatot ápol a Bajai Türr István Múzeum- és közösen gondolkodnak a Bácskában, az egykori Bács-Bodrog vármegyének olyan régiójában, amely nemcsak történetileg, néprajzilag, hanem művészettörténetileg is szoros egységet képez.

Teremteni is szeretnék a közös hagyományt

N. Kovács Zita igazgatónő beszédében hangsúlyozta, a közös hagyományt nemcsak megőrizni, hanem teremteni is szeretnék. A Szabadkai Múzeummal tulajdonképpen a bácskai kulturális örökség elmúlt évszázadait kutatták eddig is, most a Modernizmus a 20. század téma került sorra. Nemcsak a művészettörténetre, hanem a kortárs jelenségekre figyelemmel is.