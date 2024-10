Szeptember hónapban volt az Armstrong Club megalapításának harmincadik évfordulója, de az első koncertre még várni kellett az engedélyek miatt.

Jagicza László, az Armstrong Club vezetője

Fotó: Márton Anna

– Több mint ezer koncertet szerveztünk itt az ország legnagyobb zenekarai és zenészei részvételével. Csak, hogy a közelmúlt egy-két nagy nevét említsem: a P-Mobil 50 éves jubileumi koncertkörútjának egyik állomása voltunk, és többek között itt koncertezett az Ismerős Arcok, a Carson Coma. A Kispál és a Borz zenekartól kezdve a Hobo Blues Band-en át a Pokolgépig ezeregy zenekar fordult itt meg, amire természetesen nemcsak én vagyok nagyon büszke a városban, hanem nagyon sok zenész, zenekedvelő is. Olyanok is ,akik az Armstrong Clubot kedvelik – mondta hírportálunknak Jagicza László. Hozzátette: arra is büszkék, hogy ez a klub Baján található, mert mindenki azt gondolná, hogy az ország legrégebbi élőzenés klubja több eséllyel létezhetne egy nagyobb városban.

Voltak nehéz időszakok az Armstrong Club életében

Nem volt mindig egyformán jó időszak az élőzenés klub fenntartása, hiszen volt house- és techno-őrület is, de a tulajdonosok akkor is kitartottak az élőzene mellett. – Az egy kicsit szélmalom harc volt. Természetesen nem is láttuk azt, hogy ebből majd lesz kiút. De most látjuk, hogy jól döntöttünk. Az elmúlt években már többször pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt először Cseh Tamás, majd Hangfoglaló Programra, ami sokat segít abban, hogy könnyebben és bátrabban szervezzünk olyan koncertet, amit a program nélkül nem mernénk megrendezni – fogalmazott Jagicza László.

Igyekeznek a közönség kívánságait teljesíteni

Leginkább a vendégek, a közönség kéréseit szeretnék a tulajdonosok teljesíteni, amikor arról döntenek, hogy kiket hívnak meg.

– Van olyan is, hogy Budapesten népszerű egy zenekar, de Baján nem az. Nekünk a vendégek kérése a legfontosabb, ezért az októberi hónapban Bad Times koncerttel kezdünk. A Bad Times zenekar és a klubunk is 30 éves, fej-fej mellett haladunk. Szerintem már több mint 100 koncertjük volt az Armstrong Clubban. Október 5-én este lépnek fel, ez igazi ünnepi Rocktóber lesz. Majd október 19-én Blöro bácsi érkezik hozzánk a Blues Company-vel. Őket is nagyon szereti a bajai közönség. Több mint félévszázada a magyar zene élvonalába tartoznak. Velük kapcsolatban fontosnak tartom elmondani, hogy most is lesz egy bajai kezdő zenekar, a Kerékbetört Cincér előttük. Nagyon sok népszerű együttes nem szereti, ha van előzenekar a koncertjük előtt, a pakolások miatt. De Blöro bácsi nem felejtette el, hogy valamikor ők is voltak kezdők és ezért tisztelet és elismerés felé, hogy soha nem mondta még, hogy nem léphet fel bajai kezdő zenekar előttük – részletezte a klubvezető.