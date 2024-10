A rendezvény után pedig az aradi vértanúk emlékfalánál gyűltek össze a nemzeti gyásznapra emlékező helyi polgárok, hogy részt vegyenek azon a műsoron, amelyet a kivégzett tizenhárom honvéd tábornok emlékének tiszteletére szerveztek. Ezúttal is, mint ahogy a korábbi években is a kiskőrösi Wattay középiskola diákjai elevenítették fel a tragikus eseményt.

Fotó: Barta Zsolt

Majd dr. Hermann Róbert történész professzor, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese tartott beszédet. Mint mondta, ma is vita tárgyát képezi, az, hogy a katonatisztek megszegték-e vagy sem a korábban az osztrák császárnak tett esküjüket. Hangsúlyozta, hogy szó sincs erről, ők ugyanis a koronás királyunk által szentesített magyar kormányra is esküt tettek. A kormány pedig a szabadságharc leveréséig működött. Különös helyzet alakult ki 1848 szeptemberében, amikor is döntenie kellett a magyar vezetésnek, hogy az osztrák bán Jellasics tábornok támadásakor kitűzik-e a fehér zászlót vagy sem. A cseh forradalmi erők 1848 nyaráig tartottak ki, a mieink azonban nem akarták elveszíteni a nemzeti és polgári fejlődés eredményeit, így ellenálltak. A magyar politikusok a legvégső esetben nyúltak a katonai ellenállás eszközéhez. A professzor elmondása szerint nyolc alkalommal is próbáltak üzenni a Habsburgoknak a megegyezés érdekében. Erre azonban nem volt nyitott az ellenség. A beszéd után elhelyezték a megemlékezés virágait a vendégek a vértanúk falánál, majd ezt követően, Hősök, vértanúk, áldozatok címmel időszaki kiállítás nyílt Dobák Géza, Prof. dr. Hermann Róbert és Krámer Iván magángyűjteményéből. A tárlatot megnyitotta dr. Csorba László történész.