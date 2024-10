Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) már sikerrel viszi az ingyenes szülésfelkészítő programját, újdonság a nyáron debütált az Apák a szülőszobán, Apák a gyermekágyban című rendezvényük. Ennek keretében a Kecskeméti Születésközpont két szakembere, Kovács-Dandi Csilla és Száraz Zsófia nyújt a leendő édesapáknak hasznos útravalókat, mindezt önkéntesen és ingyenesen, mert szívügyük a szülés-születés.

Hatékony segítők lehetnek az apák a szülőszobán is

Szuper apás délután

Kovács-Dandi Csilla kismama jógaoktató, dúla, perinatális szaktanácsadó hallgató elmondta: az ötletet az általa hosszú évek óta szervezett Születésünnep rendezvény sorozat adta, ahol ő és Zsófia külön-külön már tartott kimondottan az apákat megszólító programokat. Most ezt ötvözték az EFI segítségével, egy közös ingyenes apás délutánná. Az első ingyenes rendezvényük augusztusban volt, a második pedig most október közepén. Az érdeklődés nagy, és a vissszajelzések is pozitívak.

Apák a szülőszobán

Kovács-Dandi Csilla az első blokkban az apák szerepéről szól a szülőszobán. A vajúdás folyamata nem csak az anyák intenzív élménye. Azok az apák, akik tájékozódnak, információt gyűjtenek, felkészítésen vesznek részt, sokkal talpraesettebben tudnak jelen lenni a szülőszobán.

A szakember a beszélgetés során olyan „fegyvereket és technikákat” mutat be számukra, melyek segítenek az apáknak abban, hogy hatékony, hasznos segítők legyenek, így a vajúdás egy közös, még inkább összekovácsoló „együttélmény” lesz a számukra.

Apák a gyermekágyban

Száraz Zsófia: szociál- és családpedagógus, szupervízor, pár-és családterapeuta jelölt tartja meg a rendezvény második blokkját. A várandósság időszakában extra figyelmet kap a kismama, baba, család. Várakozással, félelemmel, bizonytalanság és sok információval telített időszak. Majd a gyermek születése után ez az extra figyelem megszűnik, a szerepek átrendeződnek. Ha nincs támogató nagycsalád, a pár magára marad. Éppen ezért ebben az időszakban az apára fokozott megtartó erő hárul. Ezt a témát járjuk körül, miben tud az apa segítő társ lenni, és hogyan vigyázhat ő is a saját lelki egyensúlyára.