A félegyházi fanfár elhangzása után Csányi József, újonnan megválasztott polgármester köszöntötte a megválasztott képviselőket, a polgármesteri hivatal dolgozóit, intézményvezetőket. Ezt követően a helyi választási bizottság elnöke, dr. Kádár-Palásti Gabriella ismertette a júniusi választások eredményét.

Megtartotta alakuló ülését az új félegyházi képviselő-testület

Fotó: Vajda Piroska

Elhangzott, hogy a következő ciklusban is Csányi József marad a polgármester, és a választókörzetekben is minden képviselőt megerősítettek pozíciójában a választók. Továbbra is dr. Réczi László az 1-es számú, Bense Zoltán a 2-es, Gyenes Attila a 3-as, Szamosi Endre Ferenc a 4-es, Balla László Imre az 5-ös, Szabó József a 6-os, Horváth Gábor a 7-es, dr. Ónodi Izabella a 8-as, dr. Kis Ákos Csaba a 9-es, és Ván Jenő a 10-es választókörzet megválasztott képviselőjeként vesz részt a testület munkájában.

A kompenzációs listán mandátumot szerzett: Endre Béla, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Horváth Tamás Norbert, a Veled a Városunkért Egyesület képviselője, Kis-Szeniczey Kálmán a Veled a Városunkért Egyesület képviselője, valamint Kollár László a Válasszon jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület képviselője.

A települési roma nemzetiségi önkormányzat képviselői Buza Ferenc Jánosné, Buza Ferenc János, Buza Flórián, Kollár Hermina és Szabó Elisabeth.

Maradnak a régi alpolgármesterek

Az alakuló ülésen megválasztották az alpolgármestereket is. Balla László továbbra is főállású, Rosta Ferenc pedig társadalmi megbizatású alpolgármesterként segíti Csányi József munkáját.

Döntöttek a bizottsági tagokról és elnökökről is. A következő öt évben is Gyenes Attila vezeti a gazdasági bizottságot, dr. Ónodi Izabella a művelődési és szociális bizottságot, dr. Réczi László a jogi bizottságot, és Bense Zoltán a Városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottságot.

Tanácsnokokat is választottak. Ifjúság- és sportügyekért felelős tanácsnoknak Szamosi Endrét, külterületek fenntartásáért felelős tanácsnoknak Ván Jenőt, egészségügyi alapellátásokért felelős tanácsnoknak dr. Kiss Ákos Csabát, szociális és gyermekvédelmi ügyekért felelős tanácsnoknak Horváth Gábort, nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnoknak Szabó Józsefet választották.