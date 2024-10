Füredi János, Ágasegyháza polgármestere köszöntője előtt egy perces néma csenddel emlékeztek meg mindazokról, akik már nem lehettek közöttük, az élet elszólította őket, de emlékük örökké élni fog bennük. A polgármester köszöntőjében méltatta az ágasegyházi időseket. – Az idősek napja kiemelt ünnep Ágasegyházán, ilyenkor kifejezhetjük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket, akikre büszkék vagyunk mindig. Ők azok, akik egy életen át küzdöttek, sokszor nélkülöztek azért, hogy az általuk megépített úton mi is nyugalommal járhassunk és átvegyük azt a sok-sok tudást, tapasztalatot, erkölcsi és etikai normákat, melyekkel ők rendelkeznek és szívesen átadják az utókornak. Ágasegyházát építették, szépítették, gazdagították áldozatos, legtöbbször önkéntes munkáik árán – hangsúlyozta Füredi János polgármester.

Az ágasegyházi időseket köszöntötték szombaton

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Megbecsülik az ágasegyházi időseket

– Tiszteletünk egyben azt is jelenti, hogy elfogadjuk és támogatjuk őket, mert társadalmunknak, mint mindig, most is nagyon hasznos tagjai, a családoknak fő oszlopai. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel rendelkeznek, a végtelen türelmükre, kitartásukra, szeretetükre, melyre tanítottak, neveltek. Éppen ezért az idősek napi rendezvény településünkön minden évben kiemelt ünnep. Érezzük az összetartozást, az elkötelezettséget, tudjuk, hogy együtt, Önökkel tudunk fejlődni, előre haladni, hiszen Önökkel együtt dolgozunk, építjük Ágasegyházát, és együtt ráncosodik arcunk, homlokunk is – mondta végül Füredi János.