Kiállításmegnyitóval, szentmisével, kórustalálkozóval és koszorúzási ünnepséggel emlékeztek a bácskai bunyevácokra szombaton délután. Az est folyamán pedig kulturális műsorral egybekötött bált rendeztek a Sárga Csikó Étteremben.

Fotó: Pozsgai Ákos

A kecskeméti Tai Chi csoport tartott bemutatót a Szórakaténuszban.

Tóth Péter Lóránt már általános iskolásként is sokszor lépett színpadra. Legtöbbször Arany, Petőfi és Radnóti költeményeit szavalta. Pedagógusi pályáját testnevelőként kezdte, majd kilenc évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a magyar kultúra népszerűsítését, terjesztését tekinti legfontosabb feladatának. Ez idáig számos elismerést kapott, legutóbb a magyar kultúrát formabontó módon népszerűsítő tevékenységéért Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a kunszentmiklósi versvándor.

A Ballószögi Ifjúsági Csoport egy évvel ezelőtt alakult meg. A BIFI bizonyította van létjogosultsága. A ballószögi fiatalok összefogása programok és önkéntes megmozdulások sokaságát eredményezte, a tehetségek kibontakoztatása mellett.

Második alkalommal rendezték meg vasárnap délelőtt Kiskunmajsán a Jonathermál Jótékonysági Futórendezvényt. Az eseményre közel háromszázan regisztráltak, de ennél valamivel többen tették meg a különböző távokat. A nevezési díj árából összegyűlt több mint félmillió forinttal a szervezők szándéka szerint idén is a Magyar Vöröskereszt munkáját támogatják.

Az OTP Bank Liga 10. fordulójában a Kecskemét Gera Zoltán vezetőedző debütáló mérkőzésén hazai pályán a Puskás Akadémiával játszott. A találkozó vendég sikerrel zárult, a KTE rossz sorozata így nem szakadt meg.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek meghívásának eleget téve október 20-án, vasárnap 10 órától, a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban ünnepi érseki szentmisén vettek részt Bács-Kiskun vármegye országgyűlési képviselői, újonnan megválasztott polgármesterei és a vármegyei közgyűlés tisztségviselői.

Hamarosan kezdődik a Dancing with the Stars, ahol Hosszú Katinka is színpadra lép.

A Szeretem Csólyospálost Mozgalom összefogva a helyi önkormányzattal 35. alkalommal szervezte meg a település legnagyobb hulladékgyűjtési akcióját a hétvégén. A korábbi hagyományoknak megfelelően vonultak ki a programba részt vevők az utakra, és szedték össze a felelőtlenül eldobált szemetet.