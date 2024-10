Vedelek Norbert emlékeztetett: „Az erős lélekhez hatalmas jellemek is kellenek. Rengetegen akadtak olyanok 1956-ban, akik nem csak szavakkal, de tettekkel is bebizonyították, hogy akár életük árán is megvédik a szabadságot.” A politikus szerint ezt Kiskunmajsán tudják a legjobban, ahol Pongrátz Gergely, a Corvin köz hős védőjének sírhelye van. A ravatalán olvasható mondattal zárta beszédét, mely szerinte ma is irányt mutat mindannyiunknak: „Mindent a hazáért”.

A megemlékezés záró részében a művelődési ház mellett lévő Szabadulás szobrát koszorúzta meg közösen Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés és Patkós Zsolt, Kiskunmajsa polgármestere közösen, majd a társadalmi szervezetek, önkormányzati és oktatási intézmények koszorúztak és helyezték el a megemlékezés virágait az emlékműnél.