A legjelentősebb esemény 1956-ban Tiszakécskén történt, ahol október 27-én Gyurkó Lajos vezérőrnagy parancsára Takács Géza hadnagy egy MiG–15 típusú sugárhajtású vadászrepülőgépből a Tiszakécskén összegyűlt békés és fegyvertelen tömegre célzott. A sorozatlövés hatására 17-en meghaltak és 110-en megsebesültek.

– Bács-Kiskun vármegye kapcsán a legnagyobb megyéről beszélünk, amely határral is rendelkezik, ráadásul itt jellemzően ellenálló mentalitású emberek éltek. A megtorlások időszakában túlterhelt megyék közé tartozott Bács-Kiskun is – mondta a történész, majd arra az ellentmondásra is rávilágított, hogy bár vidéken békésebb keretek között zajlott a forradalom, mégis rengeteg vidéki embert hurcoltak el.