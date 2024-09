– Szeptember felkelti az elmúlás gondolatát az itteni éghajlati övben élők számára azáltal, hogy látják a levelek hullását, a természet őszbe fordulását. Egyfajta melankólia vesz rajtunk erőt. Ezzel szemben Szűz Mária alakja, akinek születését e napon ünnepeljük, mintha ellentmondana ennek az életérzésnek – e szavakkal kezdte szentbeszédét dr. Bábel Balázs. A Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke arról is beszélt, hogy Mária évszázadok óta a remény megtestesítője. Őt a középkor óta a tenger csillagának is nevezik, a tengerjárók gyakorta fohászkodtak hozzá utazásaik során.

Ezrek vettek részt a vodicai búcsún

Fotó: Rab Rita

– Mi valamennyien a remény zarándokai vagyunk. Példaként áll előttünk Jézus édesanyja, Mária, aki a kereszt alatt is reménykedett és hitt abban, hogy beteljesedik az írás, valóra válnak az evangéliumok szavai: Jézusé lesz az Isten országa – hangsúlyozta a főpap. Hozzátette: ma nagyon félelmetes korban élünk, ahol a harmadik világháború veszélye fenyeget, itt van a természet kiszámíthatatlansága, amely hol árvizekkel, hol pusztító aszállyal sújtja az emberiséget. A Nyugaton zajló társadalmi változások és a digitalizáció áldásos és káros hatásai is félelemmel tölti el az emberiséget. E mellett az egyház sebei is fellelhetők. Sok szívben kihűl a szeretet, ezért kellenek a kis-, és nagy remények. Remény a holnapban – a rossz dolgok egyszer csak elmúlnak és minden jóra fordul –, és a nagy remény, hogy van célja az életünknek – mondotta a főcelebráns, aki végezetül arra kérte a jelenlévőket, hogy mindazt, amit tesznek a mindennapjaikban szelíden és jó lelkiismerettel tegyék, Istenben bízva.