Félegyháza továbbra is őrzi mezővárosi jellegét

Csányi József, polgármester felidézte, hogy Félegyháza ebben az évben több jeles évfordulót ünnepel. Ebből az egyik legjelesebb az, hogy 250 évvel ezelőtt, 1774. február 4-én Mária Terézia királynő mezővárosi rangot adott a városnak. Ezt a mezővárosi rangot Félegyháza azóta is megtartotta.

A városban működő sütőipari cégek, baromfi- és sertésfeldolgozó üzemek és egyéb, mezőgazdasághoz kapcsolódó vállalatok olyan szintű fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt évtizedekben, ami egyértelműen jelzi, hogy Félegyháza a mezővárosi létét szeretné fenntartani, és szeretné ezt az irányvonalat követni – fogalmazta meg a polgármester.

Van jövője az ágazatnak

Dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, örömmel látja, hogy vannak a konferenciának fiatal érdeklődői is, ami azt mutatja, hogy ennek az ágazatnak lesz jövője is. De mi a jövő? – tette fel a kérdést. Meglátása szerint, a jövő természetesen a fejlődés, a fejlődéshez pedig pénz kell. Az elnök-vezérigazgató szerint, az ágazat van már olyan erős, hogy megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezzen, különösen akkor, ha ehhez megfelelő pályázati lehetőségek is társulnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy nem mehetnek a digitalizáció kihívásai mellett, ami már a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart és a víziszárnyas-ágazatot is elérte.