A díjátadón Kállainé Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület vezetője elmondta, a Virágos Félegyháza mozgalom közösségformáló szerepet tölt be a rendezett, szép környezetet szeretők között.

A Virágos Félegyháza mozgalom díjátadóját a városi könyvtár udvarán tartották

Fotó: Vajda Piroska

A mozgalom éltetői abban bíznak, hogy a nevezők találtak örömöt, értéket, hasznos elfoglaltságot az otthoni kertészkedésben, legyen az kertesház, lépcsőház, lakás vagy annak terasza.

Az egyesületi elnök azt is ismertette, hogy a felhívásra idén harmincketten neveztek be. A zsűri – Csányiné Pap Andrea, a mozgalom fővédnöke; Szatmári Andrea, a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. ügyvezetője; Nagy Ágnes, városi főkertész és Csányi László, a városi könyvtár munkatársa – júniusban egyeztetett időpontban tekintette meg a kerteket. Hangsúlyozták, idén is bebizonyosodott, hogy bár a bizottság kerteket néz, de valójában nagyszerű emberekkel találkozik. Éppen ezért ez nem is verseny, így nincsenek is helyezettek, csak jutalmazottak.

A zsűri idén 3 környezetszépítő, kertépítő munkáját tartotta külön kiemelendőnek: László Mihály (Alpári út 16.), Vida Pálné (Zrinyi u. 10.), és Dinnyés Margit Mária (Jókai u. 69.).

Idén is minden nevező kapott jutalmat

A Virágos Félegyházáért mozgalomban résztvevő valamennyi kertbarát munkáját értékelték és jutalmazták, így ajándékot kapott: Apró Dénes – Apró-Kovács Marianna, Antal János, Bakró Ákos, Berkovits Péterné, Bori Józsefné Kövesdi Mária, Búza Mária, Csillag Emese – Illés Dávid, Fekete Pálné Rózsa, Görög Gergelyné Marika, Horel Györgyné, Juhász Mihályné, Kis-Elek Mihályné, Kis Istvánné Erzsike, Kollár Diana, Locskai Rozália, Magony Ottóné, Mészáros Mihályné, Palotás Görög Mária, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Raffa Rozália, Raffa Ildikó, Szabó-Hevér Jánosné, Szabóné Gulyás Katalin, Tóth Györgyné, Tóth Lászlóné Erzsike, Tóth Sándorné, Török László, Vaskó Antalné Erzsike és Zoboki Mihályné Éva.