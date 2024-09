Dr. Bari Bernadett jövendőbeli polgármester és Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője kedden a Petőfi-szigeten személyesen is találkoztak az árvízi védekezésben résztvevőkkel.

Dr. Bari Bernadett jövendőbeli polgármester és Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője a Petőfi-szigeten, ahol védőgátat építenek

Fotó: Beküldött fotó

Mint azt Zsigó Róbert közösségi oldalán kiemelte: „Az államtitkári feladataim Budapestre szólítanának, de most nem mehetek. Most itthon van rám szükség! Komoly árvíz közeledik a Dunán, most a védekezésben kell helytállnunk! Meg fogjuk védeni a városunkat, az értékeinket! Hajrá, Baja!” – olvasható a közösségi oldalon.

Dr. Bari Bernadett bejegyzésében hangsúlyozta: Az árvízi védekezésben jártas személyeknek, szerveknek köszönhetően ma megindult az érdemi védekezés, elkezdődött a védőgát kiépítése a Petőfi-szigeten. Az önkéntesek toborzása is folyamatos, minden segítség jól jön, szerencsére a bajai emberekre mindig lehetett számítani. Együtt meg fogjuk védeni a várost! – fogalmazott.