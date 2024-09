Jelenleg a strand közparkként működik, azaz térítésmentesen lehet sétálni, fürödni, pihenni a hűs fák árnyékában, tájékoztatta hírportálunkat Schnürlein Andor, a tavat és a kempinget felügyelő városi cég igazgatója. Hogy mennyien látogattak az idén a strandra és a kempingbe még nem tudni, mondta a vezető. Mint arról korábban írtunk, általában 80-90 ezer strandoló szokott pihenni a tó parton.

A Vadkerti-tó strandjára nagyon kisgyermekes család látogat minden évben

Fotó: Barta Zsolt

Most a víz hőmérséklete 25 fok körüli, a minősége is jó. A hétvégén 32 fokos meleg is várható. Valószínűleg ez lesz az utolsó meleg hétvége, ugyanis a jövő hétvégén az időjárás-előrejelzés napközben 23 fokot mutat. Ez nagyon kellemes lehűlést jelez, amellyel esőkre is lehet számítani. A záporokra óriási szükség van, mert a Homokhátságon gyakorlatilag a talaj felső rétege kiszáradt. A talajvíz 6 méter alatt van. A gyűrűs kutak nagy részéből eltűnt a víz, a növények szenvednek, a gazdák pedig nem tudják, hogy a harmadik éve tartó aszály miatt érdemes-e neki menni a jövő évnek. Soltvadkerten is hasonló a helyzet, ettől függetlenül a helyiek már készülnek a jövő hétvégén megrendezendő szüreti fesztiválra. Ezen a hétvégén kipakoló vásárt rendeznek a Vadkerti-tó partján, ahol magas minőségű kézműves termékeket vásárolhat az érdeklődő.

A fesztiváli rendezvényre sok ezer embert várnak a szervezők. Két program különösen érdekes lesz. Jövő péntek este fellép a Zaporozsec együttes, majd pedig szombat este a 4 Street együttes ad koncertet fesztiváli téren.