Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást keddre vonatkozóan.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

– napközben Örkény és Lajosmizse között (49-63 km) mindkét oldalon fenntartási munkákat végeznek. Az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra kell számítani.

– délelőtt több helyen is a műszaki átjárókat bontják. Röszke felé a 71-es kilométernél, Budapest irányába a 75-ös és 71-es kilométer között zárják le a belső sávot. (8.00-12.00) Délután a 72-es és a 63-as kilométer között új forgalomterelést építenek ki, a terelés kiépítés ideje alatt (13.00-17.00) irányonként csak egy sáv járható. A kiépítés után kétszer két sávon haladhat a forgalom.

– Kiskunfélegyháza térségében burkolatfelújítási munkák folynak. A Szeged felé vezető oldalon a 109-es és a 114-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba terelik. A munka kapcsán a 114-es kilométernél található Kiskunfélegyháza-dél csomópont le- és felhajtóágát is lezárták.

– a 128-as és a 130-as km között hídkarbantartási munkát végeznek, ezért 7.30 és 17.00 óra között mindkét oldalon sávzárás mellett dolgoznak.

– napközben Szeged térségében is (160-173 km) mindkét oldalon fenntartási munkákat végeznek. Az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra kell számítani.

Főutak:

Az 51-es főúton, Bátmonostoron, a 170-es kilométer közelében aszfaltoznak. A félpályás lezárásnál jelzőőrök segítik a közlekedést.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás átkelési szakaszán, a 35-ös kilométernél a vasúti átjárót újítják fel. A forgalmat terelőútra irányítják.

Az 53-as főúton, Soltvadkert határában, a 36-os kilométernél a vasúti átjárót építik, ezért azt lezárták. A forgalmat ideiglenes terelőútra irányítják.

Előreláthatólag péntekig, minden nap 07:30 és 15:00 között burkolatjavítási munkákat végeznek az 55-ös főúton, a bajai Türr István Duna-hídon, a 103-as és a 105-ös kilométer között. Félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani.

Alsóbbrendű utak:

Bács-Kiskun vármegyében,

– az 5205-ös jelű Örkény-Tass összekötő úton, Kunszentmiklósnál a vasúti átjárót újítják fel. A 34-es kilométernél a járműveket helyben kiépített terelőútra irányítják.

– Dunatetétlen közelében átereszt építenek az 5305-ös jelű Dunatetétlen-Harta összekötő úton. Az 5-ös kilométernél az utat lezárták, a forgalom egy párhuzamosan kiépített terelőúton halad. (10.30-ig)