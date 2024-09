A szüreti fesztiválra érkező fogatok és az érdeklődők a Nagyszőlő úti Gazdakörnél gyülekeztek, majd a tiszaalpári Bársony Lovasudvar csikósai vezetésével a harminckét fogat, két kisteherautó, egy traktor, valamint néhány lovas elindultak a város központjába. Ott először a Szent István templomnál álltak meg, ahol Hajagos Gyula katolikus plébános szentelte meg az újbort.

Fotó: Szentirmay Tamás

A Nagyszőlő úti óvodások bemutatták tánctudásukat, majd a csőszpárok is táncoltak a templom előtt. A menet gyalog folytatta útját a városházáig, ahol már várta őket Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere, Balla László alpolgármester, valamint Szamosi András önkormányzati képviselő. Ván Jenő főszervező egy üveg új borral ajándékozta meg Csányi Józsefet. A polgármester köszöntötte a felvonulókat, akik nemcsak a városból, de a környező településekről is érkeztek. A városvezető hangsúlyozta, hogy a kedvező időjárásnak köszönhetően már augusztusban elkezdődött a szüret. A városvezető felidézte, hogy gyermekkorában az ő családja is járt szüretelni, de akkor még szeptember végén, októberben szedték a szőlőt. Most pedig már vége a szüretnek és az új bort is meg lehet kóstolni.