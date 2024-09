Tizenharmadik tanévét nyitotta meg hétfőn ünnepélyesen a KEVI, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum. A reggeli istentiszteletet Arató Eszter és Pethő-Szűcs Mária tartotta. A nyári szünetről visszatérő pedagógusokat és diákokat, kiemelve az intézmény új tagjait Szentgyörgyiné Szlovák Mária főigazgató köszöntötte.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária főigazgató nyitotta meg a kiskőrösi evangélikus templomban a tanévet a diákok és a pedagógusok előtt

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

Legnagyobb izgalommal az elsősök, és szüleik foglalták el helyüket az evangélikus templom padsoraiban, akiket osztályfőnökeik – Rohoskáné Sinkovicz Mariann, Benéné Mihalkó Valéria és Királyné Schindler Mónika – már nagyon vártak. Különleges volt ez a tanévnyitó az ötödikesek számára is. Rájuk vár a felső tagozat, és a megszokott tanító nénik helyett szaktanárok sora tanítja majd őket. Új osztályfőnökeik – Verebélyiné Turán Zsuzsanna, Fodorné Faragó Krisztina és György Andrea – azonban mindenben segítségükre lesznek egyáltalán nem könnyű kamaszéveik alatt.

Új korszak kezdődik a középiskola 7. és 9. osztályos kisgólyái számára is. Ők Bartháné Szalai Ildikó, László-Kudron Ildikó tanárnőkkel, illetve Horváth András és Németh Mihály tanár urakkal új osztályközösségeket hoznak létre, melyekben a sok tanulás mellett minden bizonnyal rengeteg kaland, új barátságok, életre szóló élmények várnak rájuk.

Új és visszatérő pedagógusok is csatlakoznak most a KEVI közösségéhez. Harangozó-Marosi Réka, és Váriné Szlovák Erika óvodapedagógusok, illetve Petróczi Dóra és Budáné Torgyik Szilvia tanítónők számára – legalábbis pedagógusként–, most kezdődik az első, vagy első teljes tanév az intézményben.

Hitoktatóként Hódi Dávid és Koós Olga kezdi meg szolgálatát. Gyesről tér vissza Lavati Roberta, és egy másik intézményből Szabó Emese, aki a francia nyelv tanítása mellett vezetői feladatokat is ellát majd. Új szerepben találkozhatnak ezután Szabóné Tereánszki Nórával, aki a KEVI általános iskolájának új tagintézmény-igazgatója.