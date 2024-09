A TST tánciskola New Generation és Mega Crew formációja januárban az Amita Dance Jam országos táncversenyen az arany minősítés mellé kapta e megtisztelő lehetőséget, hogy felléphettek a napokban a Budapest Parkban, a főváros egyik legnagyobb és legnépszerűbb koncert- és rendezvényhelyszínén. Több ezer fős közönség előtt táncolhattak.

A TST táncosok hatalmas motivációt kaptak a Budapest Park szereplésükkel

Forrás: Beküldött fotó

A TST táncosok sztárnak érezhették magukat

Váczi Niki, a TST vezetője, táncos és koreográfus elmesélte: még a rossz időjárás sem szegte kedvüket, hatalmas élmény volt minden pillanata a fellépésüknek. Ilyenben még sosem volt részük. Óriás színpad, egyszerre 4-5 kamera, lengőkamera közvetítette őket, miközben a közönség óriás LED-kivetítőkön is követhette a táncot. Izgultak, de nagyon élvezték a fellépést. Egy kicsit már sztárnak érezhették magukat. Utána pedig a kulisszák mögött igazi sztárokkal, celebekkel is találkozhattak, melyről még utána is sokat áradoztak.

Büszkeség és siker

Váczi Niki őszintén bevallotta, nagyon büszke volt tanítványaira, ekkora sikert, ilyen nagyszámú közönség előtti fellépését még ő sem zsebelhetett be 21 éves táncos pályafutása során. Örül, hogy nekik sikerült. Bács-Kiskun megyéből szinte ők az egyedüli táncosok, akiknek megadatott, hogy fellépjenek ilyen rangos koncerthelyszínen.

New Generation és Mega Crew

A TST New Generation már negyedik éve táncol együtt. Tagjai: Molnár Lilla, Molnár Hanna, Duka Viktória, Szikszai Csenge, Vörös Lara és Varga Lénárd. A hiphop világbajnokságon is bizonyították már tehetségüket. Keményen küzdenek, a tánc iránti szeretetük és alázatuk példaértékű.

A TST Mega Crew-ban 26-an táncolnak, négy formáció együtt alkotja, köztük a New Generation. Önállóan is nagyon tehetségek, de így együtt is kiemelkedőek.

A breaktánc is népszerű

A TST-sek ezen a héten pénteken Kecskeméten, az Élj együtt a sporttal! rendezvényen lépnek fel. Köszönhetően annak is, hogy a TST-nél is elérhető breaktánc olimpiai sportág lett. Váczi Niki hozzátette a tánc is nagyon komoly sport, nemcsak erőnlétet és kemény izmokat kíván meg, de közben nekik még mosolyogniuk is kell. Októbertől pedig készülnek a jövő évi versenyszezonra. Nagy vágyuk és reális álmuk, hogy ismét kijussanak a 2025-ös hiphop világbajnokságra.