Váczi Niki, a TST vezetője elmondta: januárban az Amita Dance Jam országos táncversenyen a TST New Generation, valamint a TST Mega Crew is arany minősítést kapott, plusz a zsűri mindkét formációt meghívta, hogy ősszel a Budapest Parkban több ezer fős közönség előtt táncoljanak.

A TST New Generation formációja

Fotó: TST tánciskola

Ennek most jött el az pillanata. A fiatalok már nagyon készülnek, de előtte még ezen a héten Helvécián, a Szüreti Napokon is fellépnek. Pénteken pedig megnyílik az új TST táncstúdió

A TST New Generation négy éve óta jól összeszokott csapat, mely már önmagában kiemelkedő. Ennyi ideig nem szoktak együtt táncolni fiatalok. Tagjai: Molnár Lilla, Molnár Hanna, Duka Viktória, Szikszai Csenge, Vörös Lara és Varga Lénárd. Váczi Niki nagyon büszke rájuk. A korosztályuk vegyes, 8-16 évesek. Keményen küzdenek, a tánc iránti szeretetük és alázatuk példaértékű.

A TST Mega Crew-ban 26-an táncolnak, négy másik formáció együtt alkotja, köztük a New Generation. Önállóan is nagyon tehetségek, de így együtt is kiemelkedők. Különlegességük, hogy a táncosok között vannak egészen kicsik, 6-7 évesek is, illetve nagyok, 22 éves korig. Maximálisan ügyesek, kiváló táncosok, és nagyon nagy sikere van mindig, amikor ugyanazt a táncot adják elő a kicsik, mint a jóval nagyobb rutinnal táncoló nagyok.