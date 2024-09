A helyi önkormányzat kiemelten kezeli a turizmus tudatos, programszerű fejlesztését, ezért az elnyert pályázati forrásból olyan komplex turisztikai programot valósít meg, mellyel a már több évtizede működő Tősfürdőt, valamint a természeti értékekben gazdag Holt-Tisza partot szeretnék még vonzóbbá tenni a látogatók számára – olvasható pályázatról kiadott közleményben.

Közel ötszáz millió forintos fejlesztéssel még vonzóbbá teszik a lakiteleki Tősfürdőt

Fotó: Vajda Piroska

Mint írják, a fejlesztés eredményeként megújulnak a Tősfürdő vízhálózatai, gépészeti rendszere és két kiszolgáló épülete is, lehetővé téve a 200 napos nyitvatartást. A jelenleg elérhető szolgáltatások palettája is bővebb és színesebb lesz. A Holt-Tisza parton öko- és aktív turisztikai fejlesztések valósulnak meg. Új mobil úszóstéget telepítenek, valamint bővül az eszközállomány is, kajakokkal, kenukkal. Új attrakció lesz a „Betyárvilág” elnevezésű tematikus játszótér, ami anyagában és stílusában is illeszkedik majd a természeti környezethez.

A beruházásnak köszönhetően évtizedes probléma oldódik meg a Tassi-éri csatorna feletti híd újjáépítésével, amely hozzájárulhat az aktív turizmus fellendítéséhez. A projekt célja a tavaly átadott Ökoturisztikai Központ továbbfejlesztése a vendégfogadás feltételeinek javításával, élményelemeket jelentő technikai újításokkal, interaktív bemutatási formák kialakításával.

Tervezett fejlesztési elem a fentieken túl a nyilvános mosdó felújítása a Tőserdőben. A program fontos részét képezi az a marketing tevékenység, amely célja az eredmények bemutatása, népszerűsítése, a Tőserdő márkanév erősítése. A projekt által fejlesztett turisztikai lehetőségek csökkenthetik a vármegyei turizmus szezonális ingadozását és hozzájárulhatnak a térségbe látogató turisták számának növekedéséhez, illetve a tartózkodási idő meghosszabításához – közölte szerkesztőségünkel a lakitelek önkormányzat.