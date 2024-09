Dr. Fülöp Tamás rektor a kürtösök játéka után tartott köszöntőbeszédében üdvözölte a CAMPUS nagyelőadóját teljesen megtöltő elsőéves hallgatókat, gratulálva sikeres felvételijükhöz. A rektor kiemelte: ebben az évben 1 985 hallgató nyert felvételt a kecskeméti Neumann János Egyetemre. A GAMF Műszaki és Informatikai Karon 1269, a Gazdaságtudományi Karon 472, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon pedig 254 hallgató lett az egyetem új polgára. Kiemelte, hogy egy olyan közösség részévé váltak, mely a tudást, a kitartást, az emberközpontúságot, a segítőkészséget, az összetartozást, a humanizmust és a jószándékú tenni akarást tűzte zászlajára, majd az egyetemi évek jelentőségéről, személyiségre és életre gyakorolt pozitív hatásáról szólt a rektor.

Megnyitották az új tanévet a Neumann János Egyetemen

Fotó: Bús Csaba

Fülöp Tamás szavaival arra ösztönözte az elsőéveseket, hogy kapcsolódjanak be az egyetem közösségi életébe és vegyék ki részüket a tudományos kutatásokból, és arra biztatott, hogy a város életét is ismerjék meg, váljanak részesévé, majd megnyitotta a 2024/25-ös akadémiai évet.

Soha ennyi diák nem kezdte még meg a tanévet

Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke is üdvözölte a gólyákat, melyben kiemelte, hogy a Neumann János Egyetem az ország egyik legjobb alkalmazott tudományok egyeteme. Emlékeztetett, hogy az utóbbi évek nehézségei, illetve a kor kihívásai, mint például a digitális átállás, feladták a leckét az egyetemnek, mely névadójához méltóan az összefogással és innovációval kiválóan válaszolt ezekre. Ennek meg is lett az eredménye: soha ennyi diák nem kezdte még meg a tanévet, mint most, és ezt Magyarország legmodernebb campusán. Fekete Gábor elmondta: cél a legjobb eredmények elérése a tudomány és az innováció terén. Mint fogalmazott, ehhez minden adott, kiváló szakemberek, erős vállalati kapcsolatok, modern infrastruktúra, Kecskemét városa, valamint a tehetséges, elkötelezett, sikerre éhes hallgatók – mondta el a képviselő, és külön üdvözölte a gólyákat.

A köszöntők után az elsőévesek eskütétele következett Segesvári Benedek hallgató vezetésével.