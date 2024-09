A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság számolt be arról a honlapján, hogy a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületével közösen 6–7 hónapos szürke marha bikák közül válogatottak küllemi vizsgálatok alapján. A kiválasztott példányokat az egyesület vásárolja meg, majd egy központi bikanevelő telepen neveli tovább. A cél az, hogy minél magasabb minőségű apaállatokat állítsanak elő – írja honlapján a knp.hu. Az állatok a továbbiakban a küllemi vizsgálatokon túl számos más vizsgálaton is átesnek.

A rövid ideig tartó vizsgálatokat követően a fiatal bikák visszatérhettek a szülőállatokhoz

Fotó: Schneider Viktor / Forrás: knp.hu

A Kiskunsági Nemzeti Parktól évente átlagosan 20–25 egyed kerül az egyesület gondozásába. Felhívták a figyelmet arra, hogy a válogatást a szakemberek az állatjólléti előírások maximális betartásával végezték. Mint írják, az állatorvosi jelenléttel biztosított tevékenység során az egyes egyedekből vett vérminták segítségével származásellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyors vizsgálatokat követően a fiatal bikák visszatérhettek a szülőállatokhoz.

A szürke marha – amely igazi hungarikum és hazánkban őshonos – törvényileg védett háziállat Magyarországon. A puszta életkörülményeihez jól alkalmazkodott fajta jellemzője, hogy erős, szilárd szervezete jól viseli a szélsőségesebb időjárási viszonyokat, a nagy nyári meleget és a zord hideg telet is. Tápláléka a homoki legelőktől az árterekig mindenhol tarthatók. A teheneket tejéért és szaporulatáért, az ökröket igavonóként hasznosították. A XVI. századtól keresett vágóállat volt Nyugat-Európában is, még a 19. században is keresett és kedvelt volt a húsa egész Európában – olvasható a knp.hu oldalon.