Harminc csoport vett részt a hétvégi töltöttkáposzta-főző versenyen, több százan keresték fel két nap alatt a jánoshalmi mezőgazdasági szakiskola udvarát, ahol zajlottak a szüreti programok. Számtalan féle töltöttkáposzta rotyogott a bográcsokban, volt, aki a tejfölösre esküdött, más pedig az erőspaprikával fűszerezte azt. A rendezvényt a vadászati, kisállat, díszmadár, termény és kézműves kiállítás is kísérte a zenei programok mellett.

Fotó: Pozsgai Ákos

A esemény házigazdájaként köszöntötte a vendégeket Taskovics Péter, a házigazda intézmény igazgatója, aki elmondta, hogy a rendezvény a Jánoshalmi Gazdakör, a jánoshalmi önkormányzat, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala, a Déli ASC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a helyi és környékbeli gazdák, vállalkozások összefogásával jött létre.

Kiemelte, hogy a Jánoshalmi járás egyetlen középiskolájaként fontosnak tartják azt a kapcsolatrendszert, amit mára sikerült kialakítani. Hangsúlyozta, hogy a szakképzési rendszer átalakítását követően nincs olyan területe a mezőgazdaságnak, amely ne járulna hozzá az ágazati alapképzéshez.

– A vadászaton, a kertészeten, a borászaton és a gyümölcstermesztésen át, a baromfitenyésztéstől a lovászatig, minden területen vannak kapcsolataik együttműködő partnereik – tette hozzá. Az igazgató szólt arról is, hogy az iskolában kilencven éve kiemelt fontosságú a gépészeti képzés, amely egy olyan szakterület, amely a teljes agrárgazdaság egészét meghatározó ismereteket biztosít a jánoshalmi intézményben végzettek számára. Emlékeztetett, hogy az elmúlt tanévben nemcsak az iskolában végzett gazdák, hanem a gépészek is az ország legjobbjainak bizonyultak.

Rámutatott, hogy elindult az okleveles gépésztechnikus képzés is az iskolában, így a Jánoshalmán végzett gépésztechnikusok felvételi nélkül juthatnak be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre. Kifejtette, hogy az iskolában folyó szakmai munka elismerésének tekintik, hogy azon két iskola közé tartozik a szakképző intézmény, ahol az egyetem elindítja a tehetséggondozó programját, amelynek keretében európai és világversenyekre készítik fel a diákokat. Kiemelte azt is, hogy az idei évben a jánoshalmi iskola rendezheti a mezőgazdasági gépészek versenyének országos döntőjét.