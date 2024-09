Az esemény reggel zenés ébresztővel indult. Lovas fogatokkal járták körbe a falu utcáit a szüretelők, akiket a helybeliek vendégül láttak a házuk előtt. A hagyományteremtő esemény délután folytatódott. Elsőként dr. Juhos Imre plébános szentelte meg a szüretelőket és ezt követte a tűzgyújtás. A nagy hőség ellenére 18 bogrács alatt gyújtottak tüzet a főzőverseny résztvevői. Az elkészült ételeket öt tagú felnőtt zsűri mellett öt tagú gyermek zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk a zsűritagoknak, mert nagyon sok finomság készült: birkapörkölt, marhapörkölt, babgulyás, kemencében sült pizza, szilvásgombóc, palócleves, vaddisznópörkölt és még holland borsóleves is került a tányérokba. Az első helyezett nyereménye egy személyre szabott népviseleti ruha volt, de a többiek is nagyon szép díjakat kaptak. A főzőverseny mellett díjazták még a legszebb népviseletbe öltözött szüret királynőjét, illetve királyát is. Ezt követően többen is neveztek az erősember versenyre.

A régi szüretek hangulatát idézték fel Fülöpjakabon

Fotó: Vajda Piroska

Mivel napjainkban egyre kevesebb a szőlő, a szüret, egyre kevesebb lehetőség van megtapasztalni a termés betakarításának örömét, azt az összefogást, amit nagyszüleink egy-egy szüret alkalmával megélhettek. Éppen ezért fontos célkitűzése volt a szervezőknek, hogy a munkafolyamat valamennyi részét bemutassák, így a szüretet, a darálást, a sutulást vagy éppen a szőlőtaposást is.

A hagyományteremtő esemény természetesen elsősorban a szórakozásról szólt, gyerekek és felnőttek egyaránt találhattak kedvükre való programot. Az esemény hajnalig tartó bállal zárult.