A Brána fesztiválon nem csak gyökereikre, szlovák nemzetiségű felmenőikre emlékeznek, hanem hagyományaikat, kultúrájukat a szélesebb nyilvánosságnak is bemutatják. A brána szó talán némi magyarázatra szorul: olyan sós kelt tésztából készült fonott kalács, amely a lakodalmas sátrakat díszítette, és a fiatal pár egybekelését, összefonódását jelképezte.

Negyedszer rendezték meg a Brána Fesztivált

Fotó: Zsiga Ferenc

A program kora délután a templom téren lévő szlovák tájház udvarán hagyományos szlovák ételek készítésével kezdődött. Az érdeklődőket a rebarbarás leves főzés, a saját brána fonás és sütés fortélyaiba is bevezették, de lehetőség nyílt helyben készült kígyós, ostoros, nyújtott, tiroli és a lapos rétes kóstolására is. A gasztronómiai program része volt az is, hogy a Kiskőrösről érkezett szlovák nemzetiségű vendégek a labdafánk készítését tanították meg az ez iránt érdeklődőkkel.

Mielőtt a Szlovák Hagyományok című kulturális műsor elkezdődött, dr. Serfőző Csaba polgármester köszöntötte a helyi, a vendég nemzetiségi önkormányzat tagjait és a közönséget. A polgármester felidézte, hogy a Brána fesztivált a 2019-ben hivatalba lépett képviselő-testület hívta életre, majd 2021-től vált a település önálló nagyrendezvényévé. Ehhez kellett az a szlovák tájház és udvara, amely a közelmúltban pályázati forrásból újult meg, és immár állandó nyitva tartás mellett fogadja a tátogatókat. A polgármester végül megköszönte a miskei asszonyoknak és Balázs Ferenc őstermelőnek, hogy a rendezvény sikeréhez finom ételekkel, rétesekkel és bránával járultak hozzá.