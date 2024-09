A Szívünk Napja program célja felhívni a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerek széleskörű ismertetésével elkerülni a megbetegedést. A program ingyenesen látogatható.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

– Elsőként figyelembe ajánlom az EKG vizsgálatot, amit Reményi László mentőtiszt végez, a kezdéstől egészen este 6 óráig. Lesznek ismét a szokásos szűrővizsgálatok 15 órától 17 óráig. A Bajai Szent Rókus Kórház Egészségfejlesztő Irodájának munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére. Mivel az egészséges életmód szerves része a mozgás, erre is szeretnénk felhívni a figyelmet Zeleiné Boros Gyevi Mariann gyógytornász-fizioterapeuta gyógytornájával. Végül arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy mit tehetnek saját magukért és szívük egészségéért. Minderről dr. Sárszegi Zsolt med. habil. PhD egyetemi docens kardiológus, belgyógyász, nephrológus szakorvos beszél a hallgatóságnak. Előadását követően a jelenlévők szívbarát ételeket kóstolhatnak, melyekhez természetesen recepteket is kaphatnak, sőt tanácsokkal is ellátjuk az érdeklődőket. Az egészséges ételeket Müller Józsefné, diplomás ápoló készíti és mutatja be – ismertette a programokat Pálfi Mária.