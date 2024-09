Az eseményen fellépett László Evelin, a Dal 2024 győztese, Az év dala előadója. Hatalmas felállított sátor fogadta azokat, akik részt vettek azon a jótékonysági eseményen, amelyen három civil szervezet: a Szervdonor Családokért Alapítvány, a Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány, valamint a Göllesz Viktor Óvoda, Iskola Alapítvány javára gyűjtöttek adományokat. Amint az elhangzott, az esemény hiánypótló, mert a szervezők, de nem csak ők, hanem mások is úgy gondolják, hogy a téma tabu ma Magyarországon. Sokkal többet kellene erről beszélni.

Csányi József polgármester szerint fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen fontossága van a szervek adományozásának

Fotó: Szentirmay Tamás

– A mai nap kiemelkedő, mert olyan rendezvényen vehetünk részt – bízom benne, hogy hagyományteremtő jelleggel jön létre – hogy hosszú évek múlva is meg tudjuk majd ünnepelni a városban ezt a kezdeményezést, hangoztatta Csányi József polgármester köszöntőjében. – A tragédiát elszenvedők úgy döntöttek, hogy beszélni kell bizonyos témákról, de népszerűsíteni is kell. Az emberekhez el kell hogy jusson az a létfontoságú információ, amikor valaki olyan helyzetbe kerül, hogy azt gondolja már nincs lehetősége a gyógyuláshoz, de mégis megjelenhet egy reménysugár, ami egy másik ember tragédiájából adódik. A városban két olyan személy is van, Csikós Józsefné és Horváthné Katika, akik ennek a kezdeményezésnek az útjára álltak. Saját családtagjuk elvesztése révén érezték úgy, hogy ki kell állni a nyilvánosság elé. Fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen fontossága van a szervek adományozásának. Annak érdekében, hogy akik már reményt vesztettek, mégis új életet tudjanak kezdeni. Hiszem, hogy ez a kezdeményezés, ez a végtelen jóság megerősít bennünket abban, hogy az emberi fajnak van jövője, mert tudunk olyan értéket adni a másiknak, ami az egyik embernek a veszteségén keresztül, egy másiknak újabb életet tud teremteni, mondta a településvezető.

Csányi József hangsúlyozta, hogy ezzel a szívből jövő kezdeményezéssel, ami alapján kialakult ez a rendezvény, az emberek olyan információhoz jutnak, amit el tudnak raktározni. A két hölgyet azért is emelte ki, mert az Alsótemetőben olyan emlékhelyet hoztak létre, ahol a szervdonorokra lehet emlékezni. Minden élethelyzetben meg kell találni azt a pozitív gondolkodást, ami egy új életet jelenthet egy másik embernek. Reményét fejezte ki, hogy ez a kezdeményezés hagyományőrző lesz, fogalmazott a város első embere.