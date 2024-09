A Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton 39 ország több mint 11 ezer kiemelkedő alkotása érkezett, melyek a japán alkotásokkal együtt összesen 100 ezer képet jelentenek. A kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákok hosszú évek óta küldenek be rajzokat, és érnek el kiváló eredményeket.

A kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai díjak sokaságát nyerték el az 54. Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton

Fotó: Beküldött fotó

A fiatalokat minden évben Csúzdi Szabó Erika festő-grafikus művész, művésztanár készíti fel. Az iskolában minden támogatást meg is kap a minőségi művészeti oktatáshoz. A rajzokat az elbírálás után kiállítják Távol-Keleten. Szponzor: Biiku Bunka Kyokai (Művészetoktatási Alapítvány) Együttműködők: Japán Külügyminisztérium, Japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Műszaki Minisztérium, a Japán Művészeti Szövetség, Japán Művészetoktatási Alapítvány, Pentel Co. Ltd. japán írószergyártó vállalat.

A Szent Imre iskola diákjai a következő eredményeket érték el. Arany díjat kapott: Tóthalmi Anna 6.a, Csonka Dorottya 6.a. Ezüst díjat: Rákosi Szabó Réka (két rajzzal pályázott, két ezüstöt szerzett) 5.c, Siklós Nándor 6.a, Szórád Regina 6.b, Barra Bernadett 6.b. Bronz díjat: Kolozsvári Kitti 6.a, Gyenesei András 6.b, Barra Bernadett 6.b (két rajzzal pályázott, egyik ezüst, másik bronz), Molnár Flóra Sára 7.a, Kiss Janka 7.b.