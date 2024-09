– 1887-ben emeltek hajlékot e helyen a teremtő Istennek, amelyet aztán a gazdátlanság és az idő romba döntött. Köszönet azoknak, akik szívükbe zárták, rendbe tették és üdvözlet azoknak, akik idén is eljöttek ide Ludasszállásra – köszöntötte az egybegyűlteket a szentmisét bemutató dr. Mészáros István. A főesperes hozzátette: A magyar erdők királya, a gímszarvasbika vadászati idénye szeptember 1-jével kezdődik, s a kápolna – bár mindenkié – elsősorban mégiscsak a vadászok közösségéé, akik Szent Hubertus oltalmát és pártfogását most különösen is kérik, eredményes és szép vadászatok reményében. Nagy szükség az ilyen oázisokra, mint Ludasszállás, amely egy tiszta forrás itt, a semmi közepén – zárta beszédét Mészáros István.

A szentmise áldozással, az alkalomra ejtett és „felravatalozott” szarvasbika fotózásával, az önkormányzat vendéglátásával ért véget.