Leviczky Cirill elmondta, hogy a bizottság megalakulása óta hat alkalommal tartott nyilvános ülést. A bizottság felmérte a megyeszékhely közvilágítását, tanulmányt készített az üzemeltetési hatékonyság és a megvilágítás minőségének javítása érdekében. A jelentésben olvasható, hogy Kecskemét több pontján fénymérést végeztek, és ahol nem volt megfelelő minőségű a megvilágítás, ott beavatkoztak. A közvilágítással feltételezetten összefüggésbe hozott közlekedési balesetekről is jelentést kértek a rendőrségtől, ahonnan az a tájékoztatás érkezett, hogy annak következményeként nem történt baleset.

Szemereyné Pataki Klaudia: a kapacitásbővítéssel lehetővé válhat a közvilágítás nagyléptékű fejlesztése Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A mérési jegyzőkönyvek szerint jegyzőkönyvek egyaránt tartalmaznak olyan helyszíneket, gyalogátkelőhelyeket, ahol nem felelt meg a világítás a szabványnak, és azonnali beavatkozás volt szükség. Ilyen volt a Március 15. utca - Lukács György utca kereszteződése, a Nyíri úton a Benkó Zoltán Szabadidőközpont előtt, a Könyves Kálmán körút a Kiskőrösi út kereszteződésében. Ezek esetében megtörtént a minőségjavítás. A Bem utca a Klapka utcai útcsatlakozásnál pedig további közvilágítási oszlopot kell elhelyezni, melyhez engedélyezési tervet kell készíteni, ezt követően nyílik lehetőség a kivitelezés megrendelésére, a tervezési folyamat megindult.

A bizottság azt is megállapította, hogy az MVM általi javítások elvégzése egyes esetekben jelentős mértékben elhúzódnak, melynek eredményeként hosszú időn keresztül nem működik az adott közterületen a közvilágítás. Különösen igaz ez a közvilágítási hálózat hibájából eredő kiesésekre, de alapvetően megfelelően oldja meg a cég a problémákat.

A bizottság megállapítása szerint a hibaelhárítás elhúzódását az is okozhatja, hogy a vállalkozó által kezelt, nyilvános hibabejelentő felületen nem történt jelzés, és ennek eredményeként a hibát nem is ismeri. Ezért is szükséges a bizottság szerint is újabb és újabb, a lakosság figyelmét felhívó, nagy nyilvánosság előtti ismertetése a hibabejelentő rendszernek.

Javaslatot tett a vizsgáló bizottság a közvilágítás javítására is. Azt ajánlották, hogy a polgármesteri hivatal tegye közzé a médiában a közvilágítási hibák bejelentésének lehetőségeit, a hibabejelentés rendjét.