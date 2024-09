Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az árvízzel érintett területek polgármestereivel tartotta a kapcsolatot azért, hogy megtudja, van-e szükségük önkéntesekre. Számos kecskeméti is jelentkezett önkéntes munkára, és szervezték a védekezésben való részvételüket. Céges felajánlások is érkeztek, köztük a gátakon dolgozók ellátására is, így ezzel kapcsolatban kiemelte a polgármester az összefogás erejét. Méltatta a vízügyi szakembereket és a védekezésben résztvevőket, akik jelesre vizsgáztak a szükséghelyzetben.

Szemereyné Pataki Klaudia: számos kecskeméti önkéntes ment védekezni a gátakra

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az Európai Mobilitási Hét eseményei zajlottak múlt héten Kecskeméten. A polgármester elmondta, hogy számos értékes programot kínált a rendezvénysorozat, mindezt a környezetvédelem jegyében. Kecskeméten leginkább az autóforgalom okoz jelentős problémát, az abból fakadó környezetszennyezés, hiszen egy mélyebb ponton fekszik a város, ahol képes megállni a levegő. Ezért feladat Kecskeméten, hogy odafigyeljenek az autóforgalom optimális helyzetére és a megfelelő levezetésére. Az autómentes nap pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy létezik az autós közlekedésnek számos más alternatívája, és jó logisztikával mindenhová eljuthatunk anélkül, hogy autóba ülnénk. Ezzel pedig a környezetet óvhatjuk – fejtette ki a polgármester.