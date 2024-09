A csütörtökön 13 órakor induló és 15-én, vasárnap 12 órakor záródó non-stop versengés résztvevőinek várhatóan az elemekkel is fel kell venniük a küzdelmet, ugyanis a térségben péntektől tartós esőzések várhatók. Mindez aligha jelent vigaszt annak a további húsz csapatnak, amelynek tagjait a szervezők elegendő biztonságos horgászhely híján nem tudtak fogadni az 5 kilométer hosszú, 150-200 méter széles, 3-4 méter mély, megközelítően 80 hektár vízfelületű tavon.

Szeliden elstartolt a háromnapos non-stop országos horgászverseny

Fotó: Zsiga Ferenc

Az M Baits cég, a Dunapataji Horgászegyesület, cégek és magánszemélyek által támogatott horgászverseny résztvevői reggel 8 órától gyülekeztek a szelidi Holdfény Campingben, hogy a kitűnő reggeli, majd az ünnepélyes megnyitó, a horgászhelyek kisorsolása után kivethessék horgaikat.

A horgászverseny résztvevőit elsőként Dusnoki Csaba köszöntötte. Dunapataj nagyközség polgármestere örömét fejezte ki, hogy a szeledi horgászverseny országos hírét és népszerűségét immár a túljelentkezők magas száma is igazolja. A településvezető szerint a sok ismerős arc arra utal, hogy a szelidi verseny nem csak a közös szenvedélyről, a horgászatról szól, hanem komoly közösségépítő erővel bír.

– Györgye László főszervező és barátai töretlen lelkesedésének és kitartó munkájának köszönhetően minden évben ősszel és tavasszal megrendezzük a szelidi országos horgászversenyt, amelyet már idén januárban elkezdtek szervezni. Ehhez a Dunapataji Horgászegyesület mindennemű segítséget megadott és a jövőben is megad. Györgye László jelezte, hogy nem szeretnék a nevezési díjat tovább emelni, így ezúttal is a tavalyi háromnapos horgászjegy árát kértük a versenyzőktől, akiknek semmilyen további plusz költséggel nem kell számolniuk. Az egyesület a máshol honos pénzdíjas versenyzéstől elzárkózik, a verseny meghirdetésével elsősorban a sportbarátságra helyezi a hangsúlyt. Az egyesület a bevételt teljes egészében haltelepítésre fordítja. A versenyt a hagyományoknak megfelelően most is komoly haltelepítés előzte meg; 3100 kg ponty, ebből közel ezer kg mennyiségben, 5-8 kilós példányok kerültek a tóba. Ilyen nagy testű halakat még egyetlen verseny előtt nem telepítettünk, így mindez a fogási átlagokban is megmutatkozhat majd – mondta a verseny megnyitóján Csókás András, a Dunapataji Horgászegyesület elnöke.