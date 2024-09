Nyár elején számoltunk be először a 19 éves Koszonits Patrik történetéről, aki Ásotthalomról indult el a 15 éves kancával, Fülessel, hogy mintegy négyszáz kilométert megtéve eljussanak egészen a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisfaludig. Negyven települést érintettek, és egy szamárfarm létrehozásához gyűjtöttek pénzt. Patrik terve az volt, hogy csacsirezervátumot hozzon létre, így segítve a bajba jutott szamarakon.

Négyszáz kilométert gyalogolt a szamarával Patrik, hogy rezervátumot hozzon létre

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

A sikeres gyalogtúráról az Ott vagyunk már? nevű Facebook-oldalon számoltak be, és itt jelentette be a napokban Patrik édesapja, Tibor, hogy ő is vállal egy hosszú túrát. Meghívást kaptak ugyanis Ágasegyházára, a Hét Vezér Fogadótól a III. Birkafesztiválra, amely október 5-én lesz.

– Számomra egy jó kihívás ez a 110 kilométeres távolság – írta bejegyzésében Tibor. – Soha nem gyalogoltam, mindig arra fogtam hogy fáj a lábam! Mostanában Patrik túrája miatt egyre többet gyalogoltam és rájöttem, hogy képes vagyok akár 110 kilométert is legyalogolni. Lehet lassabban, de teljesíthető. A napokban elkezdem magamat is és Mancit is felkészíteni az útra. Megnézem, hogy mennyire fél a forgalomtól és ha minden rendben lesz, akkor elindulunk Mancival Ágasegyházára. Sajnos Patrik nem tart velem, mert otthon el kell látnia a jószágokat, viszont azt mondta, hazafelé ő gyalogol Fülessel – olvasható Tibor posztja, amelyben közölte, hogy szamarával, Mancival nekivág ennek a kihívásnak.

Patrik után édesapja is több mint száz kilométert fog gyalogolni szamarával

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook-oldal

Patrik édesapjának tervezett útvonala a következő: Ásotthalomról 15,2 kilométert megtéve Ruzsáig jutnak, onnan 11 kilométer megtétele után Üllés következik, majd 12,5 kilométert követően Csólyospáloson kötnek ki. Újabb 11,5 kilométer után Kiskunmajsa, majd 10-10-10 kilométer után Jászszentlászló, Móricgát és Bugac következik. Bugactól 11 kilométer Jakabszállás, majd onnan a célállomás, Ágasegyháza még 18 kilométer sétára van.

Az Ott vagyunk már? nevű közösségi oldalon egyébként a napokban arról posztoltak, hogy Patrik és szamara Szegedre is ellátogatott, ahol a Dóm téren, a Széchenyi téren és a Kárász utcában találkozott a helyiekkel.