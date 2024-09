A szalagavató ünnepély az iskolai élet kiemelkedő eseményeihez tartozik. A szalag egy szép emlék, egy szép jelkép: a szeretetnek, a barátságnak, a hűségnek, a tiszteletnek a szimbóluma, egyben olyan jelkép is, amely az iskolai élethez, a diákévekhez tartozó összekötő kapocs. Mindezekre nagyon nagy szükségünk van az életünk folyamán, a mai naptól kezdődően pedig különös jelentőséggel bírhat számotokra – fogalmazott az igazgató.

Szalagavatót rendeztek a kiskunfélegyházi Constantinumban

Fotó: Vajda Piroska

Az intézményt fenntartó Kalocsai Iskolanővérek vezetőjének, Dávid Bernadett nővérnek a gondolatait Horti Bernadett Bernárda nővér tolmácsolta. Így fogalmazott: Azokat ünnepeljük most, akik hűségesek voltak az iskolához, kitartottak a nehézségek idején és szorgalmuk eredményeként sikeres vizsgát tesznek. A most feltűzött szalag az összetartozás és a hűség jele. Ti egy olyan iskolához voltatok hűségesek, ahol nem csak tudásban gyarapodtatok, hanem lelki értékekkel is gazdagodtatok, amelyekre egy valódi jövőt lehet építeni. Olyan belső, lelki útmutatást kaptatok, ami ahhoz kell, hogy "tiszta ablakon" keresztül láthassátok a világot – hangsúlyozta a Bernadett nővér.