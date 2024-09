A Kossuth- és Liszt-díjas dalszerző és a vele együtt nyolctagú formáció előadásában megszólaló dalok, köztük az egy szál gitárral kísért Ha én rózsa volnék egykettőre könnyet csalt a dalt Bródyval együtt éneklő közönség szemébe. A koncert közösségi médiás utórezgéséből immár az is tudjuk: az élő legendával való személyes találkozás elsősorban a fiatalságukat a 70-es, 80-as években élőknek jelentett különleges élményt.

Néptáncosok is felléptek a szakmári falunapon

Fotó: Zsiga Ferenc

A szombati nap bográcsos ebédje után a falunap résztvevőit András Gábor polgármester köszöntötte. A település vezetője egyúttal az alapítványi tanulói ösztöndíjpályázat, majd a süteményverseny győztesei díjainak átadásában is közreműködött. A süteményverseny első helyezettje Romsics Vinczéné lett.

A néptáncosok folklórkavalkádján elsőként a Szakmári Kobolya Néptánccsoport mutatott be Szatmári táncokat. Az elismerő taps a táncosok mellett a művészeti vezetőknek, Merkella-Vörös Laurának és Markella Balázsnak is szólt. A Kobolya után a Szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola tanulói léptek színpadra. A gyerekek Kővágó Zsolt betanítása mellett a Danubia AMI Malomér táncegyüttessel közösen mutattak be moldvai táncokat. Ezt a Nádikó csoport Pozdisovcei szlovák táncok című koreográfiája követte.

Az együtteseket kísérő Bácska Banda rövid zenekari száma jól megágyazott a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület Regruta élet című előadásának. A toborzásról, a katonaéletről szóló koreográfiát dr. Kovács Istvánné, Herczeg Gábor és Hercegné Magó Míra állították össze. A következő fellépő a kalocsai Csajgorás tánccsoport volt, tőlük a közönség Bukovinai táncokat láthatott. A produkciót a csoport vezetői, Illésné Koszta Krisztina és illés Zoltán állították színpadra és tanították be. A folklórblokk utolsó fellépője a szakmári Malomér tánccsoport volt, a táncosok ütemes tapssal kísért helyi táncokkal kedveskedtek a közönségnek.

A program további részében a közönség a sportpályán Latin táncokat, majd interaktív extrém sportbemutatót láthatott, majd következett a falunapok csúcspontját jelentő Bródy János-koncert. A koncert után a 2024. évi Szakmári Falunap legkitartóbb tagjai hajnalig buliztak DJ Gabo-val.