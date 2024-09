Az idén is megrendezik az Izsáki Sárfehér Napokat. Szeptember utolsó hétvégéjén várják az érdeklődőket a településen. Ahogy korábban, úgy az idén is szerveznek szüreti felvonulást, koncerteket, terménykiállítást, jó nevű énekesek lépnek fel a rendezvényen. Így például a Honey Beast, vagy Vastag Csaba is a rajongók elé áll majd.

A rendezvényen fellépnek az Izsáki Néptánc Egyesület táncosai is

Fotó: Barta Zsolt