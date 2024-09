Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata és az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány szervezésében rendezték meg a 12. Regőczi István emlékkonferenciát. A reggeli szentmisét a Nagytemplomban dr. Finta József plébános celebrálta.

Regőczi István atyára, az árva gyerekek védelmezőjére emlékeztek Kecskeméten

Fotó: Vizi Zalán

Az alapítvány az árván maradt gyermekeket felnőtté válásukig segíti

2021-ben dr. Áder János, akkori köztársasági elnök feleségével, dr. Herczeg Anitával létrehozta a Regőczi István Alapítványt a Koronavírus Árváiért. Azzal a céllal alapították meg, hogy azokat a gyermekeket segítsék, akik a Covid járvány idején elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. – Az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy Regőczi Istvánról nevezzük el alapítványunkat, hiszen az atya egész életét az árva gyermekek védelmezésének és segítésének szentelte – mondta a konferencián dr. Herczeg Anita kuratóriumi elnök.

– Amikor már sokadik alkalommal hallottuk, hogy várandós kismama veszítette életét a Covid idején, gyermekük pedig édesanya nélkül vagy árván maradt, férjemmel létrehoztuk az alapítványt. Akkor 4-500-ra tettük azon gyermekek számát, akik a járvány miatt maradtak édesapa vagy édesanya nélkül, ez a szám viszont idővel sajnos 1650-nél is többre nőtt. Eleinte a pénzbeli segítség jelentett a legtöbbet, mára már azonban a táborozási lehetőségekre, a jogi segítségnyújtásra és a mentálhigiénés, gyászfeldolgozó foglalkozásokra is hangsúlyt kell fordítanunk – mutatta be az alapítvány tevékenységét dr. Herczeg Anita.